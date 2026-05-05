Una mañana que parecía rutinaria en la zona rural de Arrecifes terminó en tragedia, cuando un joven trabajador perdió la vida al quedar atrapado bajo una maquinaria agrícola en el kilómetro 85 de la Ruta Provincial 51.

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El hecho ocurrió alrededor por la mañana, tras un llamado al 911 que alertó sobre un grave accidente en el lugar. Al arribar, los equipos de emergencia encontraron una escena crítica con el operario había quedado atrapado bajo una pesada unidad mientras realizaba tareas de mantenimiento.

Según las primeras pericias, el joven se encontraba trabajando debajo de la máquina cuando, por causas que aún se investigan, cedieron los soportes que sostenían la estructura. El colapso fue repentino y el peso del equipo no le dio posibilidad de reacción.

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Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias acudió rápidamente, pero solo pudo constatar el fallecimiento en el lugar. En tanto, efectivos del Comando de Patrulla Rural aseguraron la zona para preservar la escena y facilitar el trabajo de los peritos.

La Justicia ya interviene para determinar si el hecho se debió a una falla mecánica o a un posible incumplimiento de las medidas de seguridad.

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