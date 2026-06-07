Roberto Juan Cafasso, exdirector del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, falleció luego de caer al vacío mientras realizaba actividad física en un gimnasio de la ciudad.

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Según informó el medio La Nueva, el hecho ocurrió alrededor de las 14 en el gimnasio Sport Club, ubicado sobre la calle Sarmiento al 4100, dentro del predio del hipermercado Chango Más.

De acuerdo con las primeras informaciones aportadas por fuentes oficiales, Cafasso, de 69 años y abogado de profesión, se encontraba corriendo sobre una cinta ubicada en el segundo piso del establecimiento cuando, por causas que aún se investigan, tropezó, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

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Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, el hombre falleció en el lugar.

Reconocida trayectoria en el ámbito portuario

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Siempre según consignó La Nueva, Cafasso se desempeñó como director del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca en representación de los concesionarios y permisionarios hasta el año 2023, siendo una figura conocida dentro del ámbito portuario local.

Tras el accidente, se desplegó un operativo en el gimnasio con la participación de efectivos de la Comisaría Segunda, personal de Defensa Civil y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.

Investigan las causas

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, que deberá establecer las circunstancias exactas que derivaron en la caída fatal.

Por el momento, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un accidente ocurrido mientras la víctima utilizaba una cinta para correr, aunque aguardan el resultado de las pericias y la recolección de testimonios para esclarecer completamente lo sucedido.