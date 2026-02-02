Una niña de 12 años falleció en la madrugada de este domingo tras recibir una descarga eléctrica en el interior de su vivienda, en el barrio Villa Rosas, ubicado dentro del municipio de Bahía Blanca.

Ads

Puede interesarte

Según informaron fuentes policiales, el trágico hecho ocurrió alrededor de la medianoche, cuando un llamado al 911 alertó sobre una menor que se encontraba inconsciente como consecuencia de una electrocución.

Al arribar al lugar, personal de la comisaría Sexta del Comando de Patrullas constató la situación y, junto a efectivos de Defensa Civil, dispuso el traslado urgente de la víctima al Hospital Municipal, acompañada por un familiar.

Ads

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la niña habría recibido la descarga eléctrica al manipular un portalámparas del baño. El episodio se produjo cuando intentaba apagar la luz realizando una maniobra de enrosque del foco.

En el centro de salud, el personal médico le practicó maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, pero pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento.

Ads

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 2, que dispuso la realización de las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del episodio.