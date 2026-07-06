Un hombre de 40 años falleció este domingo tras producirse una explosión mientras realizaba tareas con una amoladora sobre un tambor de 200 litros que, según las primeras averiguaciones, había contenido thinner, un liquido muy inflamable.

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La víctima, identificada como Miguel Noir, se encontraba trabajando en un galpón ubicado sobre la calle Brandsen al 200.

Por causas que fueron reconstruidas de manera preliminar, intentaba cortar un recipiente de 200 litros utilizando una amoladora. Las primeras pericias señalaron que el tambor no estaba completamente vacío. En su interior había restos de thinner. La detonación se habría originado por la combustión de los vapores inflamables que permanecían en el interior del recipiente mientras la herramienta soltaba chispas.

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El estruendo motivó un amplio despliegue de los servicios de emergencia aunque los médicos solo pudieron constatar que el hombre había fallecido.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial Mercedes, que abrió una causa para determinar las circunstancias del hecho.

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