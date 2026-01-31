Un violento accidente de tránsito ocurrido en la Autopista Panamericana dejó como saldo dos personas fallecidas. El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 71/72 de la Ruta 9, en sentido hacia Rosario, frente a una estación de servicio YPF.

Según las primeras reconstrucciones, el hecho se desencadenó cuando una motocicleta en la que viajaban dos hombres que se dirigían a pescar hacia Zárate sufrió la explosión de uno de sus neumáticos. La falla provocó la caída de ambos ocupantes sobre la calzada, lo que obligó a un camión con carga pesada que circulaba detrás a realizar una maniobra evasiva para evitar atropellarlos.

Como consecuencia de esa maniobra, el vehículo de carga impactó contra un colectivo de la empresa La Nueva Metropol, al que encerró contra las estructuras de cemento y hierro que separan la autopista. La violencia del choque fue tal que la puerta de ascenso y descenso del ómnibus se desprendió por completo.

Producto del impacto, el chofer del colectivo y una pasajera que se encontraba a punto de descender del micro salieron despedidos del vehículo. Ambos golpearon contra el asfalto y quedaron tendidos a unos 30 metros de la unidad, falleciendo en el acto. El conductor fue identificado como Fernando Palomares, de 31 años, mientras que la identidad de la mujer aún no fue confirmada.

Foto: Campana Noticias

Minutos después, personal médico del SAME arribó al lugar y constató el fallecimiento de ambas víctimas. En tanto, los dos motociclistas involucrados resultaron ilesos y permanecieron en el lugar del hecho en calidad de testigos.

La investigación quedó a cargo de la Policía Científica, que realiza las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del siniestro. En el operativo también colaboran efectivos del Comando de Patrullas local, personal de Autopistas del Sol y agentes de Gendarmería Nacional.

