En una vivienda de Chacabuco, una emergencia de salud derivó en un doble episodio que movilizó a los servicios de seguridad y rescate.

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Según informó el medio local Chacabucoenred, todo comenzó cuando un familiar encontró sin vida a una joven de aproximadamente 35 años dentro del domicilio, por lo que de inmediato dio aviso al SAME.

Al arribar al lugar, un chofer de ambulancia del servicio de emergencias ingresó al patio de la vivienda en el marco del operativo. Sin embargo, el piso habría cedido de manera repentina, provocando que el trabajador cayera a un pozo, lo que generó un nuevo despliegue de emergencia.

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Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente al lugar y lograron rescatar al chofer, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Municipal para su atención médica.

En paralelo, se aguarda la intervención de Policía Científica para establecer las causales del fallecimiento de la joven, mientras la investigación continúa en curso para esclarecer ambos episodios ocurridos en el mismo operativo.

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