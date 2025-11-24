Un accidente fatal ocurrió en Chacabuco y dejó como saldo la muerte de un joven de 21 años y otro gravemente herido. El siniestro se registró en uno de los accesos de la ciudad, cuando una motocicleta en la que viajaban dos amigos perdió el control e impactó de lleno contra un poste.

La víctima fatal fue identificada como Gregorio Settier, de 21 años, quien murió en el lugar como consecuencia del impacto. Su acompañante, Agustín Lobos, también de unos 20 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal con lesiones severas.

Según informaron fuentes sanitarias, Lobos ingresó con fractura de húmero, contusión pulmonar y hemoneumotórax. Fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en observación, a la espera de su evolución.

De acuerdo con las primeras pericias, en el hecho no intervino ningún otro vehículo. Una cámara de seguridad de un supermercado de la zona registró el momento en que la moto, que se desplazaba desde la Ruta 7 hacia el centro de la ciudad, pierde el control y termina chocando contra el poste. Tras el impacto, el vehículo se deslizó unos 15 metros sobre el asfalto.

La causa quedó caratulada como Homicidio Culposo y Lesiones Culposas, mientras la Justicia avanza en la reconstrucción del episodio. Las autoridades confirmaron que se descarta la participación de un tercer vehículo, y continúan las pericias para determinar qué provocó que la motocicleta se desestabilizara.

