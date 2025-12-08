Una trágica explosión ocurrida en Villa La Arcadia terminó con la vida de Nicolás Alberto Ruíz, de 40 años, propietario del tradicional Hotel Pillahuincó. El empresario falleció luego de permanecer internado en grave estado en la terapia intensiva del hospital de Tornquist.

Le siniestro sucedió cuando Ruíz se encontraba en un anexo del establecimiento. De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ventana, la explosión se habría producido en la sala de máquinas, en el sector donde opera una caldera. Según informó el medio Noticias Radio Reflejos, el dueño del hotel intentaba encenderla cuando ocurrió la detonación.

La onda expansiva fue tan potente que provocó la rotura de vidrios y diversos elementos del lugar. Ruíz sufrió quemaduras en más de la mitad del cuerpo, por lo que fue asistido de inmediato por bomberos y personal de emergencia.

Pese a los esfuerzos por estabilizarlo para derivarlo a un centro de mayor complejidad, su estado crítico no permitió el traslado y finalmente falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Peritos y autoridades continúan trabajando para determinar el origen exacto del siniestro.

