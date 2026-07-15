Un hombre de 45 años murió este martes por la tarde como consecuencia de un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial 85, en las inmediaciones de Coronel Suárez, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

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El accidente se produjo minutos antes de las 17.30, a unos 500 metros de la intersección con la Ruta Provincial 67 y de uno de los accesos a la ciudad.

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De acuerdo con la información publicada por el diario La Nueva, una Ford EcoSport que circulaba en dirección a Coronel Suárez intentó sobrepasar a una Renault Trafic en un tramo con doble línea amarilla, donde la maniobra está prohibida. En ese momento impactó de frente contra una Chevrolet C10 que avanzaba en sentido contrario.

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Como consecuencia del violento choque, Carlos Zarate, de 45 años y oriundo de Coronel Suárez, falleció en el lugar. La Ford EcoSport era conducida por Nicolás Roth, también domiciliado en esa ciudad.

Las circunstancias del hecho son investigadas por la Justicia, que inició una causa caratulada como homicidio culposo para determinar las responsabilidades del siniestro.

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