La tragedia familiar ocurrió luego de que una beba de un año muriera atropellada accidentalmente por un vehículo que conducía su padre en momentos en que intentaba entrar a su garaje.

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El episodio ocurrió este martes alrededor de las 19.30 cuando el hombre ingresaba con una camioneta Fiat al domicilio familiar, en Santa María al 600 del barrio Villa Rosario y, por circunstancias que se investigan, arrolló a la pequeña.

Cuando llegó personal de la comisaría Primera al lugar, alertado por un llamado al 911, confirmó la mecánica del hecho. El hombre, de 31 años, ingresaba su vehículo a la cochera del domicilio y, en esas circunstancias, no advirtió la presencia de la pequeña, que aparentemente gateaba en el lugar.

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Tras el accidente, la menor fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al Hospital Penna, donde los médicos constataron su deceso. La Policía tomó conocimiento de lo sucedido alrededor de las 19.30, luego del ingreso de la víctima al centro asistencial.

Al lugar concurrieron peritos de la Policía Científica, bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar. El hecho que se investiga fue encuadrado como homicidio culposo.

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