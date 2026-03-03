El trabajador de la construcción falleció tras sufrir una caída mientras realizaba tareas en altura en una obra, en la localidad de El Dique, partido de Ensenada.

Ads

El hecho ocurrió este martes (3 de marzo) en la intersección de las calles 123 y 48, donde personal del Comando de Patrullas fue alertado a través del 911 sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un operario que habría caído desde el techo ubicado a cinco o seis metros de la superficie, el cual estaba compuesto con chapas de zinc.

Ads

De acuerdo con el testimonio de compañeros de obra, el hombre estaba limpiando la superficie cuando una de las chapas se desprendió de manera imprevista, provocando su caída.

Minutos después se hizo presente una ambulancia del SAME, cuyos profesionales confirmaron el fallecimiento en el lugar. La víctima fue identificada por sus compañeros como Epifanio Ochoque.

Ads

La causa quedó en manos de la U.F.I. N° 10, que dispuso la apertura de actuaciones bajo la carátula “Muerte por accidente”. Se aguardan las pericias correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del hecho.