Un bebé de apenas 10 días murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en un triple choque ocurrido en Punta Lara, partido de Ensenada. Su hermana de 3 años también resultó herida y permanece internada en el Hospital de Niños de La Plata, en estado reservado.

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El hecho ocurrió alrededor de las 22.00 del domingo, en la intersección de Almirante Brown y 106, cuando, por causas que todavía son materia de investigación, colisionaron una Ford EcoSport, un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino.

La mayor consecuencia del impacto se produjo en el Volkswagen UP, donde viajaba una familia. El vehículo era conducido por Yasmin Jaimon, de 24 años, madre de los dos menores.

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Murió un bebé de 10 días

Luego del accidente, el bebé fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños de La Plata. Según se informó, había salido despedido del vehículo como consecuencia del fuerte impacto y sufrió lesiones de extrema gravedad.

A pesar de los esfuerzos realizados por los médicos, el recién nacido murió debido a las heridas provocadas por el choque.

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Su hermana, de 3 años, también resultó herida y fue trasladada al mismo centro asistencial, donde permanece internada en estado reservado.

Tres vehículos involucrados

En el siniestro participaron una Ford EcoSport, un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino.

La EcoSport era conducida por un hombre de 66 años, identificado como Oscar Luciano Pacheco.

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Además de los integrantes de la familia que viajaba en el Volkswagen, otras tres personas resultaron heridas: dos mujeres de 57 y 33 años y un hombre de 43, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud.

Tras el accidente, los tres vehículos fueron secuestrados para realizar las pericias correspondientes, que buscarán determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades del caso.

Una causa por homicidio culposo

El conductor de la EcoSport fue demorado e imputado en una causa caratulada como “homicidio culposo”, que quedó bajo la intervención de la UFI N° 10 de La Plata.

También fueron imputados una mujer de 37 años y un hombre de 26, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el trágico episodio vial.

Las pericias sobre los vehículos y el resto de las medidas judiciales permitirán avanzar en la reconstrucción del accidente ocurrido durante la noche del domingo en Punta Lara.