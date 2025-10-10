Tragedia en Ensenada: murió un hombre tras chocar su moto contra una camioneta cuando viajaba con su familia
El motociclista falleció luego de permanecer casi dos días internado en terapia intensiva. Su esposa y sus dos pequeñas hijas, de 1 y 2 años, resultaron con heridas leves. El siniestro ocurrió en Bossinga, entre Zabala y Camino Alternativo.
Un motociclista de Ensenada murió tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la zona de Bossinga, entre Zabala y Camino Alternativo, cuando circulaba con su esposa y sus dos hijas pequeñas.
Según informó El Puente TV, la víctima chocó su moto contra una camioneta y fue trasladado de urgencia al Hospital Horacio Cestino, donde permaneció internado en terapia intensiva durante casi dos días. Lamentablemente, no logró sobrevivir.
La esposa del hombre y las dos nenas, de 1 y 2 años, también fueron asistidas en el mismo hospital, pero sufrieron heridas leves y fueron dadas de alta horas después.
Por su parte, el conductor de la camioneta no necesitó atención médica. Las causas del siniestro son materia de investigación.
