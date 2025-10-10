Un motociclista de Ensenada murió tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la zona de Bossinga, entre Zabala y Camino Alternativo, cuando circulaba con su esposa y sus dos hijas pequeñas.

Según informó El Puente TV, la víctima chocó su moto contra una camioneta y fue trasladado de urgencia al Hospital Horacio Cestino, donde permaneció internado en terapia intensiva durante casi dos días. Lamentablemente, no logró sobrevivir.

La esposa del hombre y las dos nenas, de 1 y 2 años, también fueron asistidas en el mismo hospital, pero sufrieron heridas leves y fueron dadas de alta horas después.

Por su parte, el conductor de la camioneta no necesitó atención médica. Las causas del siniestro son materia de investigación.

