Tragedia en Ezeiza: dos jóvenes de 17 años murieron tras un violento accidente en la Ruta 205
Las víctimas eran oriundas de Carlos Spegazzini y viajaban en el asiento trasero de un Volkswagen Gol que impactó contra un poste durante la madrugada del domingo. Otras dos personas resultaron heridas.
Dos jóvenes de 17 años, oriundas de Carlos Spegazzini, murieron durante la madrugada del domingo tras un violento accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones de la Ruta 205 y el puente La Trocha, en Ezeiza.
Según informó CANAL 4 Ezeiza, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un Volkswagen Gol, conducido por un joven de 17 años, impactó contra un poste por causas que todavía son materia de investigación.
Como consecuencia del fuerte impacto, las dos jóvenes que viajaban en el asiento trasero del vehículo fallecieron en el lugar.
En tanto, el conductor y su acompañante resultaron heridos. De acuerdo con las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales, sus lesiones no revestirían gravedad.
El accidente ocurrió sobre la Ruta 205, a la altura del puente La Trocha, y las circunstancias en las que se produjo el impacto son investigadas por las autoridades correspondientes.
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