Un hombre de 57 años murió aplastado por un balcón cuando caminaba por una vereda de Florencio Varela. Había salido de su casa para comprar carne cuando una parte de la fachada de un inmueble se desprendió y cayó sobre él.

Ads

El hecho ocurrió este jueves, cerca de las 19.00, en Pedro Morán al 65, casi en la intersección con la avenida Monteverde, en el barrio La Sirena. La víctima fue identificada como Jorge Raúl Álvarez, vecino de la zona.

El inmueble donde ocurrió el derrumbe es un salón de eventos llamado "El Salón de Juan", que funciona en la planta baja. Tras el episodio, efectivos de la Comisaría Segunda acordonaron el lugar y se realizaron tareas para retirar los escombros.

Ads

La causa quedó a cargo de la UFI N° 8 de Florencio Varela, que ordenó pericias para determinar por qué cedió la estructura y establecer su estado de conservación. El expediente fue caratulado provisoriamente como homicidio culposo.

Una vecina del barrio contó en diálogo con Crónica TV que el balcón aparentemente no tenía vigas ni varillas de hierro que lo sostuvieran. También relató que la nieta de la víctima, que vive frente al inmueble, llegó al lugar y comenzó a gritar al reconocer a su abuelo.

Ads