Un fatal accidente de tránsito ocurrió este domingo por la mañana en la ruta provincial 88, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, dos personas murieron.

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El siniestro se registró cerca de las 7.50, a la altura del santuario de la Difunta Correa. Según informó el portal marplatense 0223, las víctimas fueron una mujer de 32 años y un hombre que no llevaba documentación al momento del hecho, por lo que todavía no pudo ser identificado.

Una ambulancia del SAME se presentó en el lugar y constató el fallecimiento de ambas personas. Según amplió el medio Ecos Diario Necochea, el automóvil era conducido por un joven de 18 años, quien resultó ileso.

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En tanto, personal de Policía Científica inició las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque y establecer las circunstancias del siniestro.

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