En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de una tercera persona como consecuencia del siniestro ocurrido días atrás en la residencia geriátrica “La Sabiduría”, ubicada en el barrio Isaura. Se trata de Omar Antonio Beratz, de 84 años, quien se encontraba internado en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”.

Beratz era uno de los residentes del hogar de larga estadía y permanecía hospitalizado desde el episodio. Con su deceso, ya son tres las víctimas fatales vinculadas al trágico hecho que conmocionó a la comunidad.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Olavarría expresó “sus condolencias, solidaridad y apoyo a la familia y seres queridos” del fallecido.

Desde el área de Salud se informó además que actualmente son cuatro las personas que continúan internadas. Tres de ellas permanecen en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, mientras que la restante se encuentra en la clínica “María Auxiliadora”. Todas continúan alojadas en unidades de terapia intensiva.

En tanto, se indicó que ya son 37 las personas que recibieron el alta médica tras haber sido asistidas por las consecuencias del siniestro. La investigación sobre lo ocurrido en la residencia “La Sabiduría” continúa en curso.

Abrazo solidario al geriátrico

Este sábado por la mañana se realizó un emotivo “abrazo solidario” en las puertas de la residencia de larga estadía “La Sabiduría”. Familiares, amigos, vecinos y cuidadoras se congregaron para expresar su apoyo al dueño del hogar y a su hijo, quienes continúan internados, y para pedir que la institución pueda volver a abrir sus puertas tras el incendio ocurrido días atrás.

Los presentes recordaron a las víctimas del siniestro y elevaron un Padre Nuestro en acompañamiento a las personas que aún permanecen hospitalizadas. Entre los asistentes se encontraban familiares de los abuelos que residían en el lugar, muchos de ellos visiblemente conmovidos por la tragedia.

También participaron cuidadoras del geriátrico, quienes en paralelo ingresaban a la residencia para retirar pertenencias de los residentes y realizar tareas de limpieza en las áreas más afectadas por el incendio.

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Soledad Urbieta, hija de una persona que se alojaba en el hogar. “Celebramos estar acá todos juntos para unir fuerzas y poder, desde este abrazo solidario, no sólo recordar todos los buenos momentos que pasamos en la residencia, sino también para tener la ilusión de que este gran hogar tenga mucho impulso y se vuelva a levantar”, expresó.

La mujer pidió dejar de lado las acusaciones y priorizar la unión: “El amor es más fuerte, y lejos de poner la mirada en buscar culpas a alguien, piensen en ayudar a estar unidos nuevamente”.