La tragedia ocurrida en la Laguna del Monte, en Guaminí, mantiene en alerta a los equipos de emergencia, que continúan con la búsqueda del quinto integrante de la embarcación que dio una vuelta de campana mientras trasladaba a un grupo de pescadores.

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Hasta el momento fueron encontrados cuatro cuerpos, correspondientes a tres pescadores y al guía que se encontraba al mando de la embarcación. El quinto ocupante continúa desaparecido.

Martín Toledo, jefe de Bomberos de Guaminí, explicó en diálogo con LU2 que las condiciones meteorológicas actuales impiden continuar con las tareas sobre el agua.

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“En este momento no podemos salir a la laguna porque las condiciones no son óptimas para la navegación”, señaló Toledo.

Por ese motivo, unas 25 o 30 personas fueron convocadas para continuar con un rastrillaje desde la costa y avanzar en distintos sectores del lugar.

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“Al momento de ocurrir la tragedia las condiciones eran óptimas”

Una de las principales incógnitas es qué provocó el vuelco de la embarcación. Según el jefe de Bomberos, no había condiciones de viento que hicieran prever un accidente de esas características.

“No hay ninguna teoría al respecto porque el guía era una persona de mucha experiencia en navegación y, más allá de no ser de la zona, tenía todo en condiciones”, sostuvo.

Toledo remarcó que las condiciones de navegabilidad eran normales cuando ocurrió la tragedia y que el guía conocía la actividad.

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La embarcación fue encontrada posteriormente con la proa flotando. Sin embargo, los investigadores y rescatistas todavía no pudieron determinar qué ocurrió exactamente.

“Las condiciones de navegabilidad eran normales y no había viento como para dar vuelta una embarcación de ese tipo”, afirmó.

El bombero describió además al vehículo como un tracker con una buena altura de puntal y un motor de gran potencia, características que, según explicó, hacen aún más difícil determinar qué pudo haber provocado el vuelco.

Una laguna extensa y peligrosa para quienes no la conocen

La Laguna del Monte forma parte del sistema conocido como Lagunas Encadenadas de Monte, un conjunto de lagunas y cursos de agua interconectados.

Toledo explicó que se trata de un espejo de agua de importantes dimensiones y que presenta características que pueden volver compleja la navegación.

“Es una laguna difícil, es grande, tiene olas de buen tamaño, tiene profundidad”, describió.

En el sector donde fue encontrada la embarcación, la profundidad alcanza aproximadamente entre cinco y seis metros.

El ingreso al espejo de agua cuenta con un control náutico, donde se exige que las embarcaciones y sus ocupantes cumplan con los requisitos establecidos por Prefectura. Además, los guías deben contar con el correspondiente carnet de timonel y estar habilitados.

Según detalló el jefe de Bomberos, cuando se registran vientos superiores a los 40 nudos, la laguna es cerrada a la navegación.

Continúa la búsqueda del quinto ocupante

Mientras los equipos mantienen el operativo, todavía no hay información sobre el paradero del quinto integrante de la embarcación.

Toledo reconoció que existe esperanza de encontrarlo, aunque las características del lugar y el tiempo transcurrido dificultan el trabajo.

“Ojalá ocurra el milagro, pero si estuviese con vida, se hubiese visto”, expresó.

El rastrillaje también se realizó desde la costa, siguiendo la dirección hacia la que se desplazaba el viento.

El jefe de Bomberos consideró además que la edad de los pescadores podría haber dificultado que alguno de ellos alcanzara la costa por sus propios medios.

La costa más cercana al lugar donde ocurrió el accidente se encontraba, según estimó, a unos 1.800 o 2.000 metros.

Una de las víctimas fue identificada como José Antonio Bianchi, de 52 años. Amigos y familiares lo despidieron con emotivos mensajes en redes sociales, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda del quinto ocupante de la embarcación.