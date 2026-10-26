El trágico incendio ocurrió en una vivienda en el barrio La Bístrica, de José C. Paz, donde vivía una familia durante la madrugada de este lunes.

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Las víctimas fueron identificadas como Karen Lobos, de 35 años; su pareja Walter Arzimendia, 37; y los pequeños Nahiara Florentín Lobos, de 12 años, y Jael Arzimendia, de apenas 4.

Las causas que desataron al incendio en la humilde vivienda, ubicada en la intersección de las calles General Alvear y San Jorge, son materia de investigación.

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En cuanto a las víctimas fatales, la mujer y sus dos hijos fueron rescatados y trasladados a una Unidad de Pronta Atención (UPA) cercana, pero llegaron sin vida.

Por su parte, el hombre quedó atrapado entre las llamas dentro de la vivienda y fue encontrado una vez que los bomberos lograron sofocar el incendio, según informó Diario Efecto.

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En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos voluntarios junto con personal del SAME, Guardia Urbana, Prevención y Defensa Civil, que participaron del operativo de emergencia.