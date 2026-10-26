Tragedia en José C. Paz: Cuatro miembros de una familia murieron al incendiarse su casa
Las víctimas fatales son una mujer de 35 años, su marido, su hija de 12 y su hijo de 4 añitos. Las causas que iniciaron el fuego son materia de investigación.
El trágico incendio ocurrió en una vivienda en el barrio La Bístrica, de José C. Paz, donde vivía una familia durante la madrugada de este lunes.
Las víctimas fueron identificadas como Karen Lobos, de 35 años; su pareja Walter Arzimendia, 37; y los pequeños Nahiara Florentín Lobos, de 12 años, y Jael Arzimendia, de apenas 4.
Las causas que desataron al incendio en la humilde vivienda, ubicada en la intersección de las calles General Alvear y San Jorge, son materia de investigación.
En cuanto a las víctimas fatales, la mujer y sus dos hijos fueron rescatados y trasladados a una Unidad de Pronta Atención (UPA) cercana, pero llegaron sin vida.
Por su parte, el hombre quedó atrapado entre las llamas dentro de la vivienda y fue encontrado una vez que los bomberos lograron sofocar el incendio, según informó Diario Efecto.
En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos voluntarios junto con personal del SAME, Guardia Urbana, Prevención y Defensa Civil, que participaron del operativo de emergencia.
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