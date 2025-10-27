Un trágico accidente laboral sucedió este lunes a la ciudad de Junín. Un trabajador de la empresa de recolección de residuos Ashira perdió la vida tras ser embestido por un camión recolector mientras realizaba tareas de limpieza urbana.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, según confirmaron fuentes policiales. La víctima fue identificada como Julio César Darquizán, de 56 años, quien se encontraba cumpliendo con su jornada laboral al momento del siniestro.

De acuerdo con las primeras informaciones, el empleado habría sido atropellado por el propio vehículo de recolección en circunstancias que aún son materia de investigación. En el lugar trabajaron personal de la Fiscalía de turno y agentes de la Policía Científica, quienes buscan determinar las causas precisas del accidente.

Ads

La noticia generó profundo dolor entre sus compañeros de trabajo y amigos. Darquizán era querido en la comunidad, e integraba la Peña Veinticuatro de Noviembre, cuyos miembros expresaron su pesar en redes sociales:

“Nuestro amigo se ha ido. No tenemos palabras para expresar tanto dolor. Damos nuestro pésame a la familia Darquizán. Amigo, te vamos a extrañar mucho. Fuiste un pilar en nuestra peña, siempre acompañando, sumando; incluso quebrado ibas a acompañarnos. Ojalá descanses en paz.”

Ads