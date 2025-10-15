Un grave episodio conmocionó este fin de semana a la comunidad de Bragado, durante el desarrollo de la Fiesta Nacional del Caballo, uno de los eventos más tradicionales de la región.

Ads

Puede interesarte

En una de las jornadas, un caballo murió electrocutado y su jinete resultó herido tras recibir una descarga eléctrica en la zona de camping del Parque Lacunatorio, donde se encontraban numerosos visitantes.

Según relataron testigos, el accidente se produjo cuando el animal rozó o pisó un cable suelto que se encontraba mojado por la lluvia producto del fuerte temporal que afectó la ciudad. El caballo sufrió una violenta convulsión y arrojó a su jinete, quien fue rápidamente asistido por personal médico y trasladado al Hospital Municipal San Luis.

Ads

Fuentes sanitarias confirmaron que el hombre se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación, mientras que el animal murió en el lugar, pese a los intentos de reanimarlo.

De acuerdo con las primeras pericias, el cable que provocó la descarga pertenecía a una conexión eléctrica clandestina, aparentemente efectuada por algunos acampantes que se habían enganchado a un troncal de energía destinado a los visitantes. La combinación de la instalación precaria, la humedad y la presencia de personas y animales en el sector derivó en el fatal desenlace.

Ads

El hecho generó una fuerte indignación y tristeza entre los asistentes a la fiesta, que cada año reúne a miles de vecinos y turistas para celebrar las tradiciones rurales. Autoridades locales y organizadores del evento expresaron su pesar y adelantaron que se investigarán las responsabilidades para determinar cómo se permitió la existencia de conexiones irregulares en un área pública.