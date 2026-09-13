Tres pescadores murieron ahogados tras el vuelco de una lancha en la Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí, mientras que otras dos personas que viajaban en la embarcación continúan desaparecidas.

Ads

El accidente ocurrió este sábado, cuando los cinco hombres se encontraban a bordo de una lancha que, por circunstancias que todavía son investigadas, perdió estabilidad y dio una vuelta de campana en medio de la laguna. Todos sus ocupantes terminaron en el agua.

Según informó Infobae, las víctimas identificadas hasta el momento son José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años.

Ads

Tres de los cinco pescadores que iban a bordo de la lancha murieron ahogados . Foto: captura TN

Tras el vuelco se desplegó un amplio operativo para intentar localizar a los cinco ocupantes. Participan Bomberos Voluntarios de Guaminí, Defensa Civil y efectivos de la Policía Comunal, que trabajan en distintos sectores del espejo de agua.

La búsqueda debió interrumpirse durante la noche debido a las condiciones de iluminación, pero fue retomada durante las primeras horas de este domingo. Los equipos de emergencia lograron localizar los cuerpos de tres de los pescadores, mientras que un cuarto pescador y un guía de pesca local permanecen desaparecidos.

Ads

A raíz del accidente, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso además la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

La Laguna del Monte forma parte del sistema de Las Encadenadas del Oeste, un conjunto de lagunas ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y frecuentado habitualmente por pescadores y visitantes.