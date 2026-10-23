Una mujer de 26 años murió tras ser aplastada por un acoplado que comenzó a desplazarse sin estar enganchado a un camión en el predio del Mercado Central, ubicado en Tapiales, partido de La Matanza. El hecho ocurrió este jueves por la noche y es investigado por la Justicia.

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La víctima fue identificada como Sandra Campín Guarachi. Según informó el medio local El1, el siniestro ocurrió pasadas las 21.30 en la intersección de las calles De la Hoja y La Poda, en la zona de la playa de la nave 6 del establecimiento.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la joven había descendido de una Renault Kangoo y se encontraba delante del vehículo cuando el acoplado, que estaba separado de la unidad tractora, comenzó a avanzar por causas que todavía no fueron determinadas.

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tragedia en el Mercado Central

El rodado la embistió y la arrastró varios metros. En su recorrido, también impactó contra la camioneta, que terminó desplazada por la fuerza del acoplado.

Tras escuchar los gritos de los trabajadores que presenciaron la secuencia, personal de seguridad acudió al lugar y solicitó asistencia médica. Sin embargo, cuando llegó la ambulancia, los profesionales constataron que la mujer había fallecido a raíz de las lesiones sufridas.

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tragedia en La Matanza

Según las primeras informaciones, un menor que sería hijo de la víctima se encontraba dentro de la camioneta y habría presenciado lo ocurrido.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Norte 11.ª del Mercado Central y de la Justicia, que busca establecer por qué comenzó a desplazarse el acoplado. Entre las cuestiones que deberán esclarecerse figuran las condiciones en las que estaba estacionado y la posibilidad de una falla mecánica o un problema en el sistema de frenado.

La causa fue caratulada, en principio, como homicidio culposo. Las pericias buscarán reconstruir la mecánica del hecho y determinar si existieron responsabilidades en el siniestro fatal.