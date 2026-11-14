Un choque entre un camión y una camioneta provocó una tragedia este sábado por la mañana en la Autovía 2, a la altura de Chascomús. El siniestro ocurrió en el kilómetro 95 y dejó un saldo de dos personas fallecidas y una tercera gravemente herida.

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De acuerdo con el parte policial difundido por el medio local InfoZona, en el hecho estuvieron involucrados un camión Scania que transportaba combustible para la empresa Axion y una Chevrolet Tracker en la que viajaban tres personas.

Según las primeras informaciones, el camión habría cruzado de carril e impactado contra la camioneta. Como consecuencia de la violencia del choque, dos de los ocupantes de la Tracker murieron en el lugar, mientras que el tercero sufrió heridas de extrema gravedad.

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El conductor del camión, un hombre de 44 años, resultó ileso. Tras el impacto, el vehículo de gran porte terminó volcado sobre la banquina.

Interrumpieron el tránsito en la Ruta 2

El siniestro motivó un importante operativo de emergencia, con la intervención de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales de Chascomús.

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Debido a las tareas de asistencia y seguridad, la circulación por la Autovía 2 debió ser interrumpida y se implementó un desvío para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

En tanto, se aguardaba la intervención de Policía Científica para realizar las pericias y determinar cómo se produjo la colisión.

Las circunstancias que llevaron al camión a cruzar de carril permanecen bajo investigación. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente las identidades de las dos víctimas fatales ni nuevos detalles sobre el estado de salud del sobreviviente.