Un hombre de 66 años murió y otro de 60 resultó gravemente herido tras un violento accidente ocurrido en la Autovía 2, a la altura de Brandsen.

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El hecho ocurrió en el kilómetro 54, cerca de la fábrica Aluar, cuando un Volkswagen T-Cross que circulaba en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires perdió el control, salió de la calzada y chocó contra el acoplado de un camión que se encontraba sobre la banquina.

Como consecuencia del impacto, el acompañante, de 66 años y domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, murió en el lugar. El conductor, de 60, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

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En el lugar trabajaron Bomberos de Abasto y una ambulancia de AUBASA para asistir a los ocupantes. La investigación quedó a cargo de la comisaría de Gómez, con jurisdicción en el partido de Brandsen.

Las autoridades buscan determinar por qué el Volkswagen T-Cross perdió el control y terminó fuera de la calzada. Al momento del accidente había llovizna en la zona, aunque todavía no se estableció si las condiciones del pavimento tuvieron incidencia en el despiste.

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Según informó El Día, por el momento no habían sido comunicadas oficialmente las identidades de las personas involucradas y la investigación busca establecer la mecánica del accidente.