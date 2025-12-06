El grave siniestro vial ocurrió este sábado (6 de diciembre) por la mañana en el kilómetro 732 de la Ruta Nacional 22, en las inmediaciones de Médanos (Villarino).

Según el parte policial, el incidente se produjo cuando un camión Scania de la empresa Cruz del Sur, manejado por Luis Alberto Colicheo (41), fue embestido desde atrás por un micro de Vía TAC. Como consecuencia del choque el chofer del micro murió y varios pasajeros con lesiones leves.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:20, en un sector de la traza donde una densa cortina de humo reducía de manera crítica la visibilidad, proveniente de un incendio causado por la caída de un cable de EDES.

La unidad de transporte de pasajeros era conducida por Marcelo Miguel Cepeda (50), quien falleció en el lugar debido a la violencia del impacto. El hombre también era exbombero de Allen (Río Negro). Los Bomberos Voluntarios de Allen destacaron su entrega y compromiso: “Hoy lo despedimos con respeto y gratitud. Que su espíritu permanezca presente en cada abrazo y recuerdo”.

En el colectivo viajaban 50 pasajeros, varios de los cuales sufrieron golpes y lesiones leves, siendo asistidos en el lugar por los servicios de emergencia.

Personal policial, bomberos y equipos de salud trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y ordenar el tránsito, mientras se realizaban peritajes para determinar con precisión las causas del siniestro.