Un trágico accidente ocurrió sobre la ruta 227, en el tramo que une Necochea con Lobería, y dejó como saldo la muerte de un matrimonio y tres jóvenes heridos.

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El siniestro se produjo entre los kilómetros 28 y 29, en la zona comprendida entre Pieres y Tamangueyú, cuando el vehículo en el que viajaban las víctimas volcó sobre la mano derecha en dirección a Lobería, por causas que aún se investigan.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Carlos Javier Becker y Rosana Alfaro, ambos oriundos de Lobería. Becker era un policía retirado.

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En el mismo vehículo viajaban además tres jóvenes cadetes de la Escuela de Policía de Mar del Plata, quienes sufrieron heridas, pero se encuentran fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Municipal Gaspar M. Campos, donde permanecen en observación.

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Las autoridades trabajan para determinar las causas del vuelco en una zona de la ruta que volvió a ser escenario de un hecho fatal.