Tragedia en la Ruta 3: dos muertos tras un choque frontal entre una camioneta y un camión en Benito Juárez
Las víctimas fatales eran un hombre y su hijo de 8 años, que viajaban junto a otras tres personas oriundas de Gonzales Chaves. También hubo heridos y el camionero debió recibir asistencia.
Un choque frontal entre una camioneta y un camión dejó dos personas muertas y varios heridos en la Ruta Nacional 3, en cercanías de Benito Juárez. El siniestro ocurrió durante los primeros minutos de este jueves.
En la camioneta viajaban cinco personas oriundas de Gonzales Chaves. Como consecuencia del impacto, murieron dos de sus ocupantes: un hombre mayor de edad y su hijo de 8 años. Los otros tres pasajeros resultaron heridos.
Según informó el medio local LU24, también sufrió lesiones el conductor del camión, oriundo de Tandil.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Benito Juárez y personal sanitario del Hospital Municipal, que intervino en la asistencia a las víctimas.
El hecho generó un importante operativo de emergencia en ese tramo de la ruta.
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