Un choque frontal entre una camioneta y un camión dejó dos personas muertas y varios heridos en la Ruta Nacional 3, en cercanías de Benito Juárez. El siniestro ocurrió durante los primeros minutos de este jueves.

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En la camioneta viajaban cinco personas oriundas de Gonzales Chaves. Como consecuencia del impacto, murieron dos de sus ocupantes: un hombre mayor de edad y su hijo de 8 años. Los otros tres pasajeros resultaron heridos.

Según informó el medio local LU24, también sufrió lesiones el conductor del camión, oriundo de Tandil.

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En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Benito Juárez y personal sanitario del Hospital Municipal, que intervino en la asistencia a las víctimas.

El hecho generó un importante operativo de emergencia en ese tramo de la ruta.

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