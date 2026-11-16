Un hombre murió este lunes por la mañana tras un choque frontal entre una Volkswagen Amarok y un camión en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 192, en jurisdicción de Las Flores.

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El accidente se produjo alrededor de las 6 y tuvo consecuencias fatales para el conductor de la camioneta, quien falleció en el lugar y quedó atrapado dentro del vehículo. Su identidad todavía no fue informada oficialmente.

En tanto, una mujer que viajaba como acompañante en la Amarok fue trasladada al hospital local. También fue derivado al centro de salud el conductor del camión, identificado como Ramón Alejandro Sánchez. Por el momento, no trascendió la gravedad de las lesiones de ambos.

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Los vehículos involucrados fueron una Volkswagen Amarok y un camión Iveco 450C33 con semirremolque. Tras el impacto, la calzada quedó obstruida y se implementó un operativo de tránsito asistido por la colectora.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Las Flores y agentes de Vial Las Flores. La información fue difundida por el medio local Noticias Las Flores.

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