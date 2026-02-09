Un accidente fatal de tránsito en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 424, en el tramo que une Adolfo Gonzales Chaves con Benito Juárez. El siniestro ocurrió a la madrugada y dejó como saldo una persona fallecida.

Según informó el medio La Voz del Pueblo, un automóvil Volkswagen Voyage colisionó contra un camión Mercedes-Benz por causas que aún son materia de investigación. De acuerdo a lo que pudo reconstruir ese medio, el vehículo menor habría impactado previamente contra dos carpinchos que se encontraban sobre la calzada y, al intentar esquivarlos, terminó chocando de manera violenta contra el transporte de carga.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil, único ocupante, perdió la vida en el lugar. En tanto, el chofer del camión sufrió golpes leves y no fue necesario su traslado a un centro de salud, ya que no presentaba heridas de gravedad.

Hasta el momento no trascendieron datos sobre la identidad ni el lugar de origen de la víctima fatal. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito en la zona. La causa quedó en manos de la Justicia, que busca determinar con precisión las circunstancias del hecho.

