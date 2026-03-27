Un violento accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este viernes dejó un saldo trágico de tres personas fallecidas y un herido de gravedad en el partido de Guaminí.

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El siniestro se produjo alrededor de las 8.00 sobre la ruta nacional 33, a la altura del sector conocido como Bajada de Álamos, donde colisionaron de manera frontal un automóvil y una camioneta. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos terminaron sobre la banquina, según informaron fuentes policiales.

El hecho involucró a un Volkswagen Suran, en el que se trasladaban las tres víctimas fatales, cuya identidad aún no fue informada, y una camioneta Ford Ranger conducida por Armando Centurión.

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El conductor de la camioneta fue asistido en el lugar y luego trasladado con heridas de consideración al hospital de Guaminí, donde permanece bajo atención médica.

En el operativo de emergencia trabajaron bomberos voluntarios, efectivos de la Estación de Policía Comunal Primera de Guaminí y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las causas del siniestro.

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La investigación continúa para establecer cómo se produjo el choque que volvió a enlutar a la ruta 33.