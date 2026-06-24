Tragedia en la Ruta 5: un accidente dejó dos muertos tras el vuelco de una camioneta a la altura de Mercedes
El siniestro ocurrió en el kilómetro 109 de la Ruta Nacional 5. Por causas que se investigan, una Ford Ranger volcó y sus dos ocupantes, un hombre y una mujer, murieron en el lugar tras ser despedidos del vehículo.
Dos personas murieron este martes por la tarde tras el vuelco de una camioneta sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 109, en jurisdicción del partido de Mercedes.
Según informó el periodista Jorge Lasala y publicada en el medio MiTrenque, por causas que aún se investigan, una pickup Ford Ranger de doble cabina y color gris claro perdió el control y terminó volcando.
Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer, fueron despedidos del habitáculo y fallecieron en el lugar.
En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SAME, efectivos de la Policía Comunal, Policía Vial y Policía Científica, además de trabajadores de Corredores Viales.
Las circunstancias que provocaron el accidente todavía no fueron determinadas y son materia de investigación.
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