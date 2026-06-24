Dos personas murieron este martes por la tarde tras el vuelco de una camioneta sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 109, en jurisdicción del partido de Mercedes.

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Según informó el periodista Jorge Lasala y publicada en el medio MiTrenque, por causas que aún se investigan, una pickup Ford Ranger de doble cabina y color gris claro perdió el control y terminó volcando.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer, fueron despedidos del habitáculo y fallecieron en el lugar.

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En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SAME, efectivos de la Policía Comunal, Policía Vial y Policía Científica, además de trabajadores de Corredores Viales.

Las circunstancias que provocaron el accidente todavía no fueron determinadas y son materia de investigación.

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