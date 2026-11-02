Un joven de 20 años murió tras protagonizar un choque entre un auto y un camión sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 712, en cercanías de Cabildo, localidad del distrito de Bahía Blanca.

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La víctima fue identificada como Enzo Gastón Medrano, quien conducía un Ford Escort Ghia SX en dirección desde Bahía Blanca hacia Cabildo. Por causas que se investigan, impactó contra un camión Ford Cargo 1731 que circulaba en sentido contrario.

El vehículo de mayor porte era conducido por Carlos Ismael Hidalgo, de 60 años. Según informó La Brújula 24, personal de Seguridad Vial constató que el conductor del automóvil había fallecido en el lugar como consecuencia del impacto.

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En el operativo intervino personal policial de la jurisdicción de Cabildo. La causa fue caratulada como homicidio culposo y se investigan las circunstancias del choque.

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