Un choque en cadena registrado sobre el puente del Arroyo Saladillo, en la ruta provincial 51 entre Saladillo y 25 de Mayo, dejó como saldo un conductor fallecido y tres heridos.

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Como consecuencia de la fuerte colisión entre los cuatro camiones, uno de los vehículos cayó al cauce de agua debajo del puente y parte de la carga quedó esparcida sobre la calzada.

En el lugar desplegaron un operativo de asistencia los Bomberos Voluntarios de Saladillo y 25 de Mayo, personal policial y Defensa Civil, según lo informado por La Nación.

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La víctima fatal fue identificada como Jorge Delgiorgio Basante, de 32 años, quien conducía un camión Renault con acoplado cargado de cereal y falleció en el acto.

Los otros tres conductores resultaron heridos, dos de ellos al frente de un camión con latas de pintura y otro quien manejaba un transporte cisterna con urea.

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Todos los lesionados fueron trasladados para su correspondiente atención médica al Hospital Municipal Unzué de la ciudad de 25 de Mayo.

Debido a la magnitud del siniestro y a las complejas tareas de rescate, la Ruta 51 permaneció totalmente cortada al tránsito. La traza vial fue cortada durante 15 horas. La ruta, según informó Defensa Civil Saladillo, recién quedó completamente liberada este miércoles a las 7 horas.