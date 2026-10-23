Un motociclista de 35 años murió tras protagonizar un choque con un automóvil en la Ruta Provincial 58, a la altura de la calle Rivadavia, en el partido bonaerense de San Vicente.

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La víctima fue identificada como Sergio Daniel Beneventano, domiciliado en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. De acuerdo con la información difundida por CANAL 4 Ezeiza , el hombre falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto.

En el siniestro también estuvo involucrado un automóvil conducido por un joven de 18 años, domiciliado en las inmediaciones del barrio Fincas de San Vicente.

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Tras el choque, intervino la UFI Descentralizada de San Vicente, a cargo de la fiscal Guyot, junto con el Juzgado de Garantías N.º 8 de Cañuelas.

La fiscalía dispuso la realización de pericias de Policía Científica para establecer cómo se produjo el accidente y determinar las posibles responsabilidades. En tanto, el conductor del automóvil fue notificado formalmente de las actuaciones judiciales.

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La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del siniestro fatal.