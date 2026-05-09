Un trágico accidente ocurrió sobre la Autopista Ruta Nacional 8, a la altura de Fátima, municipio de Pilar, donde un camión se incendió por completo mientras circulaba y su conductor perdió la vida.

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El hecho se registró en el kilómetro 65,5 de la traza nacional y tuvo como protagonista a un camión Scania perteneciente a la empresa Transporte Río Cuarto. Por causas que todavía son materia de investigación, el vehículo comenzó a prenderse fuego mientras transitaba por la autopista.

Las llamas avanzaron rápidamente sobre la unidad y también alcanzaron la carga de cajones de madera que transportaba el camión, generando un incendio de gran magnitud que demandó un importante operativo de emergencia.

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Una vez controlado el fuego, los rescatistas hallaron sin vida en el interior de la cabina al conductor del transporte, identificado como Sergio Zapatera, de 46 años y oriundo de la provincia de Córdoba.

En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Pilar y de Capilla del Señor, que desplegaron distintos móviles para extinguir las llamas y asegurar la zona. También participaron efectivos policiales y personal de asistencia vial.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar, encabezada por el Dr. Quintana, que caratuló la causa como “Averiguación de causales de muerte” y busca determinar cómo se originó el incendio fatal.