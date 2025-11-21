Un trabajador rural de 65 años murió este jueves 20 en un establecimiento del partido de General Madariaga, ubicado cerca del aeropuerto de Villa Gesell, después de quedar atrapado en un silo mientras realizaba tareas laborales.

Según las primeras informaciones, el hombre habría quedado sepultado entre los granos por causas que aún se investigan. Sus dos compañeros advirtieron la situación e intentaron asistirlo de inmediato, pero al ver la gravedad del hecho pidieron auxilio a los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo a lo que informó el medio local FM La Marea, dotaciones de Villa Gesell y Madariaga trabajaron durante más de una hora para remover el material y acceder hasta la víctima, que lamentablemente ya se encontraba sin vida.

Los dos trabajadores que lo acompañaban fueron asistidos por personal médico debido al fuerte shock emocional. En el lugar intervino el Comando de Prevención Rural y se aguardaba la llegada de la Policía Científica para avanzar en las pericias y establecer las causas del trágico accidente.

