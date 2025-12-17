Un incendio desatado durante la madrugada de este martes en un geriátrico de Mar del Plata provocó la muerte de cuatro mujeres adultas mayores y obligó a evacuar a decenas de residentes. El hecho ocurrió en la residencia “Sagrada Familia”, ubicada en Jujuy 1157, en el barrio La Perla.

Según informaron fuentes oficiales y el medio local 0223, el fuego se inició en la habitación 12 del primer piso y se propagó rápidamente por el resto del establecimiento, que cuenta con dos plantas y 27 habitaciones.

Al arribar al lugar, varias dotaciones de Bomberos, personal del SAME y fuerzas de emergencia encontraron un escenario crítico. Tras controlar las llamas, hallaron sin vida a tres mujeres: dos de 95 años y una de 80. Una cuarta víctima, de 79 años, falleció más tarde en el Hospital Interzonal General de Agudos, a donde había sido trasladada.

Durante el operativo, 15 efectivos policiales que participaron del rescate debieron ser derivados al Hospital Privado de Comunidad por intoxicación con monóxido de carbono. Uno de ellos quedó internado, aunque fuera de peligro.

En el geriátrico residían 38 adultos mayores al momento del incendio. Algunos fueron retirados por sus familiares, mientras que el resto fue reubicado de manera preventiva en otros tres establecimientos de la ciudad.

Por la magnitud del hecho, trabajaron de forma coordinada Bomberos, SAME, Cruz Roja, Defensa Civil, Inspección General, la Secretaría de Seguridad y el área de Desarrollo Social del Municipio.

El secretario de Seguridad de General Pueyrredón, Rodrigo Gonçalvez, indicó en diálogo con Radio Brisas que se mantiene un seguimiento cercano de los adultos mayores afectados. “Tratándose de personas de edad avanzada, somos cautos y seguimos de cerca su evolución”, señaló.

Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio podría haberse originado por alguien que fumó dentro de la residencia, aunque las causas aún no están confirmadas. Personal de Policía Científica trabaja en el lugar para determinar cómo se inició el fuego.