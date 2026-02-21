Un nuevo hecho trágico sucedió en la costa atlántica bonaerense por la imprudencia. El accidente que ocurrió este sábado a la tarde fue en la zona norte de Villa Gesell, donde se caracteriza por la presencia de médanos.

Allí un turista, de 28 años, falleció al caer de su moto mientras circulaba por un médano cortado.

El joven se desplazaba sin elementos de protección y no pudo evitar el accidente al encontrarse con el corte en la geografía del lugar.

Personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar para asistir al conductor y luego integrantes del SIES, que realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), le administró adrenalina e intubó al joven durante el traslado en ambulancia.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo del equipo de emergencias, el joven ingresó sin signos vitales al hospital, informó Minuto G.

