Una joven madre de 22 años y su bebé de 18 meses murieron tras ser embestidos por una formación del tren Sarmiento en Merlo. La familia se enteró de la tragedia horas después, cuando se acercaron a denunciar su desaparición y descubrieron que habían sido las víctimas del accidente ferroviario.

El hecho ocurrió este jueves en el paso a nivel de Ricardo Rojas, en el partido bonaerense de Merlo. Según relataron testigos, la formación del Ferrocarril Sarmiento, que circulaba en el ramal entre Merlo y Lobos, intentó alertar a la joven para que no cruzara las vías. Sin embargo, por motivos que se investigan, la mujer habría avanzado sin advertir las señales y fue arrollada a mitad de camino junto al pequeño.

Tras el impacto, ambos fallecieron en el acto, de acuerdo con las primeras informaciones oficiales.

La confirmación de la tragedia llegó recién en la madrugada del viernes. Al notar que no habían regresado a su hogar, el suegro de la joven y abuelo del niño inició su búsqueda. El hombre se dirigió una garita policial cercana a su domicilio, luego de enterarse de que se había producido un accidente ferroviario en la zona.

Según publicó el portal local Primer Plano Online, el familiar fue trasladado al Destacamento Pompeya, donde aportó datos filiatorios de su nuera y su nieto para que fueran cotejados con los registros judiciales. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez.

Posteriormente, el titular de la Secretaría N° 8, Ignacio Calvi, autorizó a los familiares a concurrir a la morgue judicial. Allí pudieron confirmar la identidad de las víctimas y sus edades, y fueron informados de que tanto la madre como el bebé murieron en el acto.

La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el trágico episodio.