Un nene de cuatro años murió tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno. Por el hecho, la Justicia dispuso la aprehensión de su madrina, quien había quedado a cargo del menor y deberá comparecer ante la Fiscalía.

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El episodio ocurrió el sábado en el barrio La Providencia, luego de que un llamado al 911 alertara sobre el ataque de un perro a un chico. Efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar y, cuando llegó la ambulancia, el personal médico constató que el niño ya había fallecido.

Cómo ocurrió el ataque

Según publicó Primer Plano Online, el menor había ido a pasar unos días a la casa de su madrina, ubicada en la calle Fresnos al 2500. La mujer fue identificada por el medio como Yohana M., de 31 años.

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De acuerdo con la reconstrucción difundida por el portal, la mujer se había retirado momentáneamente junto a su pareja para buscar a su hija, que participaba de una actividad de patín. Durante ese lapso, el nene habría quedado solo en la vivienda.

El perro habría ingresado a la casa a través de un ventiluz y atacado al menor. Cuando la mujer regresó, encontró al animal sobre el cuerpo del chico.

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En el lugar, la madrina se encontraba en estado de shock y manifestó ante los efectivos que se había ausentado por un instante y que, al volver, descubrió lo ocurrido.

La investigación judicial

Tras la muerte del niño, la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N° 2 de Morón, dispuso la aprehensión de la mujer por el delito de homicidio culposo.

La acusada deberá ser trasladada a la sede fiscal para comparecer ante la Justicia, que determinará cómo continúa su situación procesal.

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En paralelo, la Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia, con el objetivo de establecer las circunstancias del fallecimiento.

Por su parte, el perro quedó a disposición del área de Zoonosis municipal, mientras avanza la investigación para esclarecer las responsabilidades en torno a la tragedia.