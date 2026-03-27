Un dramático accidente doméstico ocurrió en el barrio Coronel Dorrego, ubicado en el municipio de Olavarría. Una niña de apenas un año y cuatro meses falleció luego de sufrir una descarga eléctrica en el interior de su vivienda.

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Según informaron los medios locales como infoeme y verte , la menor habría recibido una fuerte descarga al tomar contacto con una heladera.

Tras el episodio, sus familiares la trasladaron de urgencia al Hospital de Pediatría. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

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En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas junto a peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, a cargo de la fiscal Paula Serrano, y fue caratulada de manera preventiva como “Averiguación de causales de muerte”.

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