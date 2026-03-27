Tragedia en Olavarría: nena de 1 año murió tras tomar contacto con la heladera
La causa quedó caratulada de manera preventiva como “Averiguación de causales de muerte”.
Un dramático accidente doméstico ocurrió en el barrio Coronel Dorrego, ubicado en el municipio de Olavarría. Una niña de apenas un año y cuatro meses falleció luego de sufrir una descarga eléctrica en el interior de su vivienda.
Según informaron los medios locales como infoeme y verte , la menor habría recibido una fuerte descarga al tomar contacto con una heladera.
Tras el episodio, sus familiares la trasladaron de urgencia al Hospital de Pediatría. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.
En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas junto a peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, a cargo de la fiscal Paula Serrano, y fue caratulada de manera preventiva como “Averiguación de causales de muerte”.
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