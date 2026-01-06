Un incendio de grandes proporciones en un geriátrico de la ciudad bonaerense de Olavarría dejó un saldo trágico: dos personas fallecidas y al menos 37 heridas, varias de ellas con cuadros delicados por inhalación de monóxido de carbono. El siniestro ocurrió este lunes por la noche en una residencia de adultos mayores ubicada en la intersección de 25 de Mayo y calle 110, en el barrio Isaura.

Según informaron medio locales como Noti Olavarría, El Diario de Olavarría y la Central de Noticias de Olavarría, casi todos los heridos presentaron síntomas de intoxicación. Entre los internados hay tres bomberos, uno de los cuales permanece en unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria.

El titular de Defensa Civil de Olavarría, Adrián Guevara, explicó que el primer llamado de emergencia se recibió a las 21:36 y que, al arribar la primera dotación, el fuego ya estaba generalizado en el primer piso del edificio. Para la evacuación fue necesario utilizar escaleras y tablas, mientras se desplegaba un importante operativo sanitario.

En total trabajaron ocho dotaciones y unos 40 bomberos, junto a cerca de una veintena de ambulancias públicas y privadas, que trasladaron a los heridos a distintos centros de salud de la ciudad.

El subsecretario de Salud del Municipio de Olavarría, Fernando Alí, detalló que los pacientes fueron categorizados según la gravedad y derivados de la siguiente manera:

Hospital Municipal “Héctor M. Cura” : 25 personas internadas, cuatro de ellas tratadas en cámara hiperbárica .

: 25 personas internadas, cuatro de ellas tratadas en . Clínica María Auxiliadora : 8 pacientes, algunos en terapia intensiva.

: 8 pacientes, algunos en terapia intensiva. Clínica Cemeda: 4 personas internadas.

Ante la llegada masiva de pacientes, el Hospital Municipal debió declararse en estado de emergencia.

Las causas del incendio aún no fueron establecidas. En el lugar trabajan Policía Científica y Bomberos de la Policía de Azul, mientras que, de manera preliminar, versiones recogidas entre residentes y trabajadores indicaron que el fuego podría haberse iniciado en una de las habitaciones de la planta baja, aunque esta hipótesis no fue confirmada oficialmente.

El intendente interino de Olavarría, Federico Aguilera, se acercó al lugar del siniestro y sostuvo que “no tenemos los informes de lo que sucedió, es muy prematuro”, al tiempo que pidió cautela hasta contar con los resultados de las pericias.

También participaron del operativo el propio Guevara; el subsecretario de Seguridad municipal, Elías Quintas; y la jefa de Emergencias, Jorgelina Montenegro.

Desde el Municipio informaron que el geriátrico estaba incluido desde hace un año en un programa municipal de evaluación y seguimiento.

Para los familiares de los residentes, las autoridades habilitaron una línea de información: deben comunicarse con el Hospital Municipal al (02284) 440800, interno 9, donde se les indicará el lugar de internación del familiar para luego recibir el parte médico correspondiente en cada institución.