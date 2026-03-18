El trágico episodio ocurrió este miércoles (18 de marzo) por la mañana al producirse un grave accidente laboral en una planta de acopio de granos de la localidad de Mariano Benítez, partido de Pergamino.

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En ese lugar, dos trabajadores cayeron al interior de un silo mientras realizaban tareas en el establecimiento rural de almacenamiento de cereal.

Por causas que deberán establecerse, ambos operarios quedaron atrapados dentro de una celda de granos. De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, uno de ellos quedó rápidamente cubierto por el cereal y no logró ser rescatado a tiempo.

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Mientras tanto, el segundo trabajador pudo ser sujetado por otras personas que se encontraban en el sitio, aunque permaneció atrapado durante varios minutos hasta la llegada de los equipos de emergencia, informó La Opinión Online.

Las tareas de auxilio de los equipos de rescate se concentraron en liberar al trabajador que aún permanecía parcialmente atrapado y en intentar localizar al otro sepultado por el cereal debido al comportamiento del grano acumulado, que actúa como “arena movediza”, y provoca atrapamientos fatales en pocos segundos.

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