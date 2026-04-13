Un dramático incendio ocurrido en el barrio De Vicenzo, en la localidad bonaerense de Del Viso, municipio de Pilar, dejó un saldo de tres jóvenes fallecidos y tres personas heridas, entre ellas una menor de edad.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Tomás Maidana, de 19 años; su pareja, Milagros Arenales, también de 21 y cursando un embarazo de cinco meses; y Milagros Maidana, de 21. Los tres quedaron atrapados en la planta alta de la vivienda, donde finalmente perdieron la vida a causa del fuego.

El siniestro se desató en una casa de dos plantas ubicada en la calle Golf Club Necochea, entre Campo Municipal de Golf y Golf Club Boulogne. De acuerdo a fuentes oficiales, el incendio se habría originado por una estufa. El mismo comenzó con una llama que luego derivó en una explosión, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente por toda la vivienda.

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En medio del avance de las llamas, las víctimas intentaron desesperadamente escapar. Según se informó, el cuerpo de la joven embarazada fue hallado dentro de un placard, donde habría buscado resguardarse. En tanto, su pareja intentó sin éxito forzar una reja de la ventana para salir.

Fuera de la vivienda, el propietario protagonizó una escena desesperante al intentar rescatar a los jóvenes. Armado con un hacha, buscó romper el techo para facilitar la salida, pero no logró su objetivo. Como consecuencia, sufrió heridas cortantes y también inhalación de monóxido de carbono.

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El hombre, su esposa y una menor de 13 años resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud. La adolescente fue derivada al Hospital Falcón, mientras que los adultos fueron llevados al Hospital Central de Pilar.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Del Viso, junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, personal de Policía Científica, Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad del Municipio. Además, operarios de Naturgy intervinieron para cortar el suministro de gas y evitar mayores riesgos.

Las pericias continuarán para determinar con precisión las causas del incendio, aunque la principal hipótesis apunta a un desperfecto en una estufa como origen del trágico episodio.