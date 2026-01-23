Un trágico accidente laboral ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Pinamar, donde un hombre perdió la vida tras caer desde el segundo piso de una obra en construcción. El hecho es investigado por la Justicia, que busca determinar las causas de la caída y eventuales responsabilidades.

Según las primeras informaciones, la víctima cayó desde altura hacia un contrapiso y fue hallada boca abajo, sin signos vitales. Las circunstancias del accidente aún no fueron esclarecidas y permanecen bajo análisis judicial, a la espera de los peritajes correspondientes.

De acuerdo a lo trascendido, el trabajador contaba con casco y arnés al momento del accidente, aunque los elementos de protección no habrían sido los adecuados para la tarea que estaba realizando. Imágenes captadas por el dron de un canal local mostrarían que la víctima llevaba un arnés número 1, cuando por la altura desde la que trabajaba correspondía un arnés número 5, además de un sistema de salvacaídas, que no se observaría en el registro audiovisual.

Además, se indicó que la soga del arnés podría haber estado mal colocada, lo que habría provocado una falla en el sistema de sujeción y que el obrero saliera despedido durante la caída.

La investigación continúa y resta incorporar el informe de Policía Científica, que será clave para determinar las causas exactas del accidente y establecer si existieron fallas técnicas, negligencia o incumplimiento de las normas de seguridad laboral. Hasta contar con esos resultados, no hay conclusiones oficiales sobre las responsabilidades en la muerte del trabajador.

