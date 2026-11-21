La explosión y el incendio registrados en Remedios de Escalada sumaron dos nuevas víctimas fatales. A ocho días del episodio, ya son cuatro las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas que provocó graves daños en viviendas, comercios y vehículos de la zona.

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Según confirmó el diario La Nación a través de fuentes judiciales, las dos nuevas víctimas murieron mientras permanecían internadas en una clínica de San Justo, donde recibían atención médica por las graves quemaduras sufridas durante el accidente.

De acuerdo con las primeras informaciones, se trataría de dos operarios tercerizados que trabajaban en el lugar cuando se produjo la rotura del conducto. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente sus identidades.

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Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada

El episodio ocurrió el 13 de noviembre en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. Durante trabajos sobre la red de distribución de gas, una máquina tuneladora dañó una cañería de media presión y provocó una importante fuga.

La acumulación de gas derivó en una explosión seguida de un incendio que alcanzó propiedades particulares, locales comerciales y vehículos. La magnitud del siniestro obligó a evacuar a numerosos vecinos y desplegar un importante operativo de emergencia.

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Quiénes fueron las primeras víctimas

Antes de conocerse los dos nuevos fallecimientos, la Justicia había confirmado las muertes de Marcelo García y Néstor Julián D’Alessandro, ambos trabajadores vinculados a Metrogas.

En el caso de García, su identidad pudo establecerse mediante un estudio de ADN. D’Alessandro, por su parte, había permanecido internado en terapia intensiva debido a las lesiones sufridas.

La investigación continúa

Con el saldo actualizado a cuatro fallecidos, la investigación judicial busca establecer las circunstancias en las que se produjo la rotura de la cañería y determinar si existieron fallas o responsabilidades durante los trabajos realizados en el lugar.

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El avance de las pericias será clave para esclarecer cómo se originó el escape de gas que terminó convirtiéndose en una tragedia en Remedios de Escalada.