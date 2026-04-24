Un hombre de 59 años, oriundo de Merlo, fue encontrado sin vida en las aguas del río Salado tras haber sido reportado como desaparecido mientras pescaba en la zona rural de Roque Pérez. El hallazgo se produjo luego de un operativo de búsqueda encabezado por los Bomberos Voluntarios locales.

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El hecho ocurrió a la altura del paraje Los Borosqui, donde el hombre se había introducido al río y no volvió a salir, lo que motivó un rápido despliegue de rescate. Durante varias horas, los equipos trabajaron en el lugar hasta lograr dar con el cuerpo.

Tras el hallazgo, la Policía Científica realizará las pericias correspondientes para avanzar en la investigación del caso.

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