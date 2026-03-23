El episodio ocurrió en cercanías del Destacamento Vial de Gómez, donde un hombre perdió la vida luego de ser embestido por un camión que circulaba en sentido hacia la Costa Atlántica.

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El hecho se registró en la madrugada del viernes (20 de marzo) sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 50, en jurisdicción del partido de Brandsen.

El vehículo involucrado es un camión Mercedes Benz modelo 1634, conducido por un hombre de 46 años, quien no sufrió heridas, según informó El Día.

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Por motivos que aún se intentan establecer, el rodado impactó contra un hombre que se encontraba sobre la calzada. La víctima quedó tendida sobre la cinta asfáltica.

Minutos después, una ambulancia de AUBASA arribó al sitio y el personal médico constató el fallecimiento en el lugar.

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En la zona trabajaron efectivos policiales realizando tareas de balizamiento y ordenamiento del tránsito, ya que uno de los carriles quedó parcialmente obstruido. También se aguardaba la intervención de peritos para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como homicidio culposo, y se encuentra en investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

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