El hombre, de 63 años, era profesor del Centro Universitario Regional Saladillo (CURS) y que regresaba a La Plata, su ciudad de origen.

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La víctima falleció en el acto este lunes (13 de abril) a la tarde al ser embestido por un camión, en km 177 de la Ruta Nacional 205, a unos 5 kilómetros de la rotonda de Ibáñez Frocham, acceso al partido de Saladillo.

El conductor se bajó a cambiar una cubierta pinchada y un camión que circulaba lo arrolló, ya que el vehículo –un Toyota Etios rojo– había quedado a pocos centímetros de la cinta asfáltica, según informó Ahora Saladillo.

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El cuerpo del fallecido, identificado como Marcelo Lerca Moreno, quedó tendido en la banquina y, tras las pericias policiales de rigor, fue levantado y trasladado a la morgue.

Debido a este siniestro, la ruta permaneció interrumpida al tránsito hasta que pudieron realizar el levantamiento de rastros. Además de la Policía, al lugar concurrió personal de Corredores Viales y agentes municipales de Seguridad Vial.

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